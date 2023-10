Bittere Pokal-Pleite für Rekordsieger THW Kiel

THW-Trainer Filip Jicha herrschte seine Mannschaft in einer Auszeit lautstark an. In der Halbzeit sei in der Kabine „keine gute Stimmung“ gewesen, sagte der Kieler Kreisläufer Petter Överby. Wetzlars Hendrik Wagner bescheinigte seiner Mannschaft zu diesem Zeitpunkt, „einen Riesenjob im Angriff“ gemacht zu haben.