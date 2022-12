Bitterer Adventssonntag für die Handballer des THW Kiel

Bei den Flensburgern war die Freude nach dem 38. und höchsten Erfolg in der Geschichte des „Nord-Clasico“ entsprechend groß. „Das war überragend. Unser bestes Spiel seit langer Zeit“, sagte SG-Schlussmann Benjamin Buric, der mit 16 Paraden entscheidenden Anteil am Sieg hatte, nach der Partie bei Sky. „Wir hatten Probleme im Angriff und haben viele Gegenstöße gekriegt“, analysierte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak die Schwächen bei seinem Team. Der Kroate kündigte aber auch an: „Wir werden wieder aufstehen.“