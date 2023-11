Bundestrainer Gaugisch benennt 16er-Kader für Frauen-WM

Das Turnier wird bis zum 17. Dezember ausgetragen. Die DHB-Auswahl spielt in Dänemark in der Vorrunde gegen Japan, den Iran und Polen. Die letzte Vorbereitung startet am 20. November im schleswig-holsteinischen Damp. Vor dem WM-Start stehen am 24. sowie am 26. November noch zwei Länderspiele gegen Schweden auf dem Programm.