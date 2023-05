BVB-Handballerinnen holen Rang drei in der European League

Das Team von Ex-Bundestrainer Henk Groener gewann am Sonntagnachmittag beim Final Four in Graz das Platzierungsspiel gegen den Bundesligarivalen Thüringer HC mit 28:23 (12:10). Beste Werferin beim Sieger war Anna-Lena Hausherr mit sieben Toren. Für den THC war Nationalspielerin Annika Lott ebenfalls siebenmal erfolgreich.