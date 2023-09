Das Ziel heißt Köln: Duo startet in die Königsklasse

So weit will SCM-Trainer Bennet Wiegert vor dem Auftaktduell mit Ungarns Topclub Telekom Veszprem an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) nicht denken. „Der Titelgewinn ist abgehakt, das Rennen in der Vorsaison abgeschlossen. Wir sind stolz darauf, uns Champions-League-Sieger nennen zu dürfen, aber jetzt startet der Wettbewerb neu“, sagte Wiegert bescheiden.