Deutsche Handballerinnen mit zwei Ausfällen

Seit Sonntag bereitet sich die DHB-Auswahl in Großwallstadt auf den Auftakt in die EM-Qualifikation vor. Ursprünglich hatten zwei Spiele für diese Woche auf dem Programm gestanden. Das für Samstag geplante Spiel in Tel Aviv wurde aufgrund der überraschenden Großangriffe der islamistischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel abgesagt. „In der aktuellen Situation denken die israelischen Handballerinnen nicht ans Handballspielen. Sie machen sich Sorgen um Familien und Freunde. Daher ist es vollkommen richtig, dass diese Partien aktuell nicht gespielt werden“, äußerte Gaugisch.