DHB-Boss zu Bundestrainer-Diskussion: „Kaspertheater“

Michelmann übte seinerseits heftige Kritik an dem Leipziger Manager. „Man muss sich schon fragen, was Club-Chefs ermächtigt, sich in die Belange des Deutschen Handballbundes einzumischen. Das machen wir umgekehrt ja auch nicht“, rügte er und fügte in Anspielung auf die durchwachsene Saison der Sachsen inklusive eines Trainerwechsels hinzu: „Wenn ich Karsten Günther wäre, würde ich mir einen riesengroßen Besen kaufen und erst einmal vor der eigenen Tür kehren.“