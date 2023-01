Die Reise geht weiter: DHB-Team freut sich auf heiße Phase

Juri Knorr dagegen wagte sich nach dem bejubelten Einzug ins Viertelfinale zaghaft aus der Deckung. „Wir sind noch nicht am Ende unserer Reise. Wenn wir so weitermachen, glaube ich, kann es noch ein bisschen weitergehen. Aber wir müssen uns treu bleiben“, sagte der Denker und Lenker des bisher so erfolgreichen deutschen Spiels vor dem sportlich bedeutungslosen Abschluss der Hauptrunde gegen Norwegen an diesem Montag (20.30 Uhr/ARD) in Kattowitz.