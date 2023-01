Ermittlungen zu Verdacht der Handball-Spielmanipulation

Europas Handball-Verband bestätigte einen Medienbericht über den damaligen Verdacht der Spielmanipulation und teilte mit, dass polizeiliche Ermittlungen seiner Kenntnis nach bislang ergebnislos geblieben seien. Der dänische Fernsehsender TV2 hatte zuvor berichtet, das Unternehmen Sportradar habe Gerüchte über Unregelmäßigkeiten und verdächtiges Wettverhalten in den Wettbewerben untersucht. Die Ergebnisse wurden Ende 2018 an den Verband mit Sitz in Wien gemeldet.