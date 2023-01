Es kann „weit gehen“: Handballer träumen von langer WM

„Der zweite Anzug passt immer besser, Alfred kann jetzt in Ruhe wechseln“, sagte Kreisläufer Jannik Kohlbacher, der angesichts seiner zehn Tore herausragender Akteur gegen die Nordafrikaner war. „Ich glaube, jetzt ist jeder im Turnier angekommen.“ Und in eben diesem Turnier will die deutsche Mannschaft nun auch noch lange bleiben. „Wir schwimmen weiter auf der Welle“, meinte Rückraumspieler Christoph Steinert. Im bestmöglichen Fall trägt diese Welle die DHB-Auswahl bis ins Finale am 29. Januar in Stockholm.