Favoritensiege vor der Handball-Winterpause

In der Folge war Göppingen besser in der Partie, hatte bis zum 23:25 (47. Minute) Kontakt zum SCM. „Wir hätten es schon eher zumachen können“, sagte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert nach dem Spiel bei Sky: „Das zu bemängeln ist aber so, wie das Haar in der Suppe zu suchen.“