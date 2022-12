Flensburg und Kiel erreichen das Viertelfinale

Bereits am Mittwoch hatten sich der deutsche Meister SC Magdeburg sowie der VfL Gummersbach, der TBV Lemgo Lippe und die Rhein-Neckar Löwen für die nächste Runde qualifiziert. Die Viertelfinal-Spiele, die für den 4. und 5. Februar 2023 angesetzt sind, werden bereits am Freitagmittag in Köln ausgelost. Die Domstadt ist am 15. und 16. April erstmals Austragungsort des Finalturniers.