Frauenpower: Handball-Duo greift nach Europacup-Trophäe

„Das ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass die Bundesliga vielleicht doch stärker ist als ihr Ruf. Die European League ist dafür fast mehr ein Indikator als die Champions League, weil sie die Breite der Liga abbildet. Nämlich die Vereine hinter dem Meister. Insofern ist das natürlich gut“, sagte Michelmann der Deutschen Presse-Agentur vor dem Final Four an diesem Wochenende in Graz.