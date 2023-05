Füchse Berlin gewinnen European League

Der Füchse-Coach hatte in Fabian Wiede und Mathias Gidsel zwei Linkshänder in den Berliner Rückraum beordert. Schnell lag der Bundesligist mit 3:1 (7. Minute) in Führung. Die Katalanen, die auf ihrem Weg in das Endspiel Göppingen und zuvor die SG Flensburg-Handewitt aus dem Weg geräumt hatten, hielten dagegen und legten auf 6:4 (14.) vor.