Getrübter Magdeburger Jubel über Pokal-Coup gegen Kiel

Bei der Finalrunde am 15./16. April in Köln wartet auf den SCM starke Konkurrenz. Da ist zum einen die SG Flensburg-Handewitt, die sich gegen die HSG Wetzlar erst in der Verlängerung mit 29:28 durchsetzen konnte. „Wir sind unglaublich erleichtert und froh, das große Ziel erreicht zu haben“, sagte SG-Trainer Maik Machulla nach dem Handball-Krimi mit Happy End und merkte an: „Wir hätten es cleverer und ruhiger gestalten können.“