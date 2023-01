Gislasons Vorgabe: „Müssen realistisch bleiben“

Die DHB-Auswahl trifft bei der Endrunde vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden zunächst auf Asienmeister Katar, Serbien und Algerien. „Unser Ziel ist es, die Gruppe zu gewinnen“, betonte der 63 Jahre alte Isländer. „Es ist wichtig, so viele Punkte wie möglich in die Hauptrunde mitzunehmen, denn wir wollen die K.o.-Phase erreichen. Wenn man in der Vorrunde patzt, kann man das kaum noch wettmachen.“