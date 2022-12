Handball-Bundestrainer: Job über 2024 hinaus denkbar

Gislason, der seit dem 6. Februar 2020 im Amt ist, hatte seinen Vertrag im Vorjahr bis 2024 verlängert. Ob er nach dem Ablauf des Kontrakts als Bundestrainer weitermache, hänge jedoch „von vielen Dingen ab, hauptsächlich natürlich vom Erfolg“. Nächster Höhepunkt für die DHB-Auswahl ist die Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar 2023 in Polen und Schweden. 2024 stehen dann die Heim-Europameisterschaft und - im Falle der Qualifikation - die Olympischen Spiele in Paris an.