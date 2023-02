Handball-Nationalspieler Knorr: Lob lässt mich nachdenken

Mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft im nächsten Jahr ruhen große Hoffnungen auf dem Spielmacher. Mit diesen Erwartungen umzugehen, sei nicht immer einfach, sagte Knorr. In diesem Zusammenhang hat er Anregungen für eine Verbesserung der Nachwuchsausbildung in Deutschland. „Der Druck auf junge Spieler in der Bundesliga ist riesig. Zudem gibt es bei der individuellen Weiterentwicklung der Spieler sicher Luft nach oben“, sagte Knorr. „Nicht Medaillen und Titel sollten bei der Jugend und bei den Junioren ganz oben auf der Agenda stehen, das Ziel muss sein, sehr gute Handballer auszubilden.“