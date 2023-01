Handball-WM: Experten trauen Deutschland das Halbfinale zu

Gespannt blicken die deutschen Handball-Nationalspieler und Bundestrainer Alfred Gislason auf das erste WM-Gruppenspiel am Freitag um 18 Uhr gegen Katar. (© DPA-Bild)

Gespannt blicken die deutschen Handball-Nationalspieler und Bundestrainer Alfred Gislason auf das erste WM-Gruppenspiel am Freitag um 18 Uhr gegen Katar. (© DPA-Bild)

Vertreter des Sports aus der Region sprechen in einer Umfrage über ihre Erwartungen an die Titelkämpfe in Schweden und Polen, die Favoriten und die Chancen des deutschen Teams.