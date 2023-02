Heim-Premiere für Handball-Bundestrainer Gaugisch

Zeit für die Schönheiten der Region bleibt den Spielerinnen, die Gaugisch seit Montag zu einem Lehrgang in Ludwigsburg zusammengezogen hat, nicht. Beim Drei-Länder-Turnier will er mit der DHB-Auswahl Schwung holen für die WM-Qualifikation im April gegen den krassen Außenseiter Griechenland, vor allem aber die Entwicklung des Teams im Hinblick auf die Weltmeisterschaft vorantreiben. Denn an einer Teilnahme an der Endrunde vom 30. November bis 17. Dezember in Dänemark, Norwegen und Schweden zweifelt im Deutschen Handballbund niemand.