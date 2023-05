Knorr: Enger Terminplan „keine kleine Herausforderung“

Nach seiner Meinung würde es jungen Spielern in ihrer Entwicklung guttun, im Ausland Erfahrungen zu sammeln. „Ich bin überzeugt, dass es nicht schaden kann, um seine Persönlichkeit zu entwickeln, Erfahrungen zu sammeln und den Horizont zu erweitern. Durch den Ergebnisdruck in der Bundesliga ist es nicht so einfach für junge Spieler“, sagte Knorr und nannte „die skandinavischen Länder oder Spanien“ als attraktive Möglichkeiten.