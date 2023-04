Kohlbacher und Stutzke fallen für Länderspiele aus

Für Kohlbacher rückt Tim Zechel vom HC Erlangen in den Kader für die abschließenden Partien im Euro-Cup am kommenden Donnerstag in Kristianstad und Sonntag in Berlin. Fraglich ist derzeit der Einsatz von Rückraum-Routinier Kai Häfner. „Er ist angeschlagen. Wir müssen abwarten, ob er spielen kann“, sagte Gislason.