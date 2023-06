Konfettiregen und Bierdusche: Kiel feiert 23. Meistertitel

Während die Kieler in den verdienten Urlaub gehen, bietet sich dem Vereinsweltmeister aus Magdeburg am kommenden Wochenende beim Final4 in der Champions League noch eine weitere Titelchance. „Dort ist alles möglich. Der Glaube daran, dass es bei uns passen könnte, ist da“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert nach dem Sieg in Wetzlar. Kiel und Magdeburg werden die Bundesliga auch in der kommenden Saison in der Königsklasse vertreten.