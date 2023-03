„Lässt sich nicht in Worte fassen“: Rolf Brack ist tot

„Er hat es geschafft, mit dem kleinen Verein in die 1. Bundesliga aufzusteigen und den HBW dort über Jahre zu etablieren. Ihm haben es die Balinger zu verdanken, dass sie als „Die Gallier“ in ganz Deutschland bekannt sind. Was Rolf Brack für den HBW geleistet hat, lässt sich nicht in Wort fassen“, hieß es vonseiten der Spielgemeinschaft.