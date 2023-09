Melsungen zurück an der Spitze - Magdeburg patzt

Zuvor hatte Champions-League Teilnehmer SC Magdeburg einen Sieg verspielt. Drei-Tage nach der Königsklasse-Niederlage beim FC Barcelona kamen die Elbstädter gegen den SC DHfK Leipzig nicht über ein 27:27 (15:10) hinaus. Nach einem zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstand gingen die Sachsen rund drei Minuten vor Spielende sogar in Führung und hatten durch Moritz Preuss die dicke Chance, auf zwei Tore davonzuziehen. Maßgeblichen Anteil an der Leipziger Aufholjagd hatte auch Torhüter Domenico Ebner. Magdeburg bleibt auf dem dritten Tabellenplatz, hat aber schon früh in der Saison drei Minuspunkte.