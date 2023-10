Neues Wir-Gefühl: Melsungen plötzlich topp

Am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn) kommt es in der Hauptstadt zum direkten Duell. „Wir haben keinen Druck und wollen einfach unser Spiel spielen“, verkündete Nationalspieler Timo Kastening nach dem 32:25 gegen den HC Erlangen am Montagabend die Marschroute für das Topspiel und bekräftigte: „Wir wissen, wo wir herkommen. Wir müssen nicht Meister werden oder in die Champions League kommen.“