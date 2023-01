Norwegen bei Handball-WM weiter ungeschlagen

Die Skandinavier gewannen gegen Asienmeister Katar mit 30:17 (14:9) und weisen in der Gruppe 3 nun 8:0 Zähler auf. Schon bei einem Punktgewinn der DHB-Auswahl im nachfolgenden Abendspiel gegen die Niederlande stünden die Norweger vorzeitig in der K.o.-Phase der Endrunde in Polen und Schweden.