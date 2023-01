Norwegen verlustpunktfrei in WM-Hauptrunde

Beide Teams starten mit 4:0 Punkten in die zweite Turnierphase. Die Niederländer und Serbien, das in der deutschen Vorrundengruppe gegen Katar mit 34:24 gewann, nehmen jeweils 2:2 Zähler mit. Das Duell der DHB-Auswahl mit dem Oranje-Team steigt am Samstag (20.30 Uhr).