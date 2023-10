Pokal-Überraschung: Kiel verliert gegen Wetzlar

THW-Trainer Filip Jicha herrschte seine Mannschaft in einer Auszeit lautstark an. In der Halbzeit sei in der Kabine „keine gute Stimmung“ gewesen sagte der Kieler Kreisläufer Petter Överby bei Online-Sender Dyn. Wetzlars Hendrik Wagner bescheinigte seiner Mannschaft zu diesem Zeitpunkt, „einen Riesenjob im Angriff“ gemacht zu haben.