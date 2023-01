Routinier und Rookie: Wolff und Birlehm glänzen bei WM

Der Torwart des Bundesliga-Dritten Rhein-Neckar Löwen blieb vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Algerien an diesem Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) in Kattowitz trotz seines plötzlichen Wechsels vom Neben- zum Hauptdarsteller bescheiden. „Ich kenne meine Rolle und versuche der Mannschaft zu helfen“, sagte Birlehm. „Ich bin kein Traumtänzer und versuche es beim nächsten Mal, wenn ich gebraucht werde, wieder so zu machen.“