SC Magdeburg will Handball-Königsklasse gewinnen

In Magdeburg sei die Sehnsucht nach dem Titel groß. „Nach der Meisterschaft jetzt auch wieder die Champions League zu gewinnen, dieser Traum ist in der Stadt allgegenwärtig“, berichtete Wiegert vor dem Halbfinale gegen Titelverteidiger FC Barcelona am Samstag (15.15 Uhr/DAZN). Um das zweite Ticket für das Endspiel am Sonntag kämpfen anschließend Paris Saint-Germain und Industria Kielce mit dem deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff.