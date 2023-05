Sieg gegen Flensburg: Magdeburg erhält sich die Titelchance

Den besseren Start in den zweiten Abschnitt hatte Magdeburg. Flensburgs Keeper Kevin Möller verhinderte beim 15:19 (34.) mit einer Parade gegen Tim Hornke einen Fünf-Tore-Rückstand der SG, die in der Schlussminute bis auf 28:29 herankam. Die elf Treffer von Michael Damgaard und die zwölf Paraden von Torhüter Mike Jensen gaben am Ende den Ausschlag zugunsten des Meisters.