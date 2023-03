Spannung pur: Kampf um den Handball-Thron begeistert

Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar ist sich daher sicher, dass die Rivalen am Sonntag ganz genau hinschauen werden. „Natürlich sind die Spitzenteams mit einem Auge bei den anderen Spitzenteams. So eng, wie es oben an der Spitze ist, hofft man natürlich auf jeden Punktverlust der anderen Spitzenmannschaften“, sagte der 50-Jährige und betonte: „Der Wunsch, etwas gewinnen zu können, ist größer geworden. Wir glauben dieses Jahr ernsthaft an etwas Großes.“