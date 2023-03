Starkes Statement: THW Kiel gewinnt Topspiel gegen Berlin

Am 24. Spieltag richteten sich alle Augen aber auf das Topspiel in Kiel, bei dem die Hausherren nur vier Tage nach dem beeindruckenden 41:28 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Dinamo Bukarest mit einer weiteren Handball-Gala ihre Titelambitionen eindrucksvoll untermauerten. „Respekt an Kiel. Die waren heute heiß“, gratulierte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar dem Rivalen zum verdienten Sieg.