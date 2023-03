THW Kiel feiert Auswärtssieg in Melsungen

Der THW fand vor den 4500 Zuschauern in der Rothenbach-Halle sofort in die Partie und setzte sich trotz einiger überhasteter Würfe des Schweden Johansson schnell ab. Nach dem 4:2 in der achten Spielminute ging es über 10:6 (18.) auf 14:8 (24.). Nach dem Treffer von Kreisläufer Patrick Wiencek zur Sechs-Tore-Führung nahm MT-Trainer Roberto Parrondo schon die zweite Auszeit, um das Spiel seiner Mannschaft neu zu ordnen.