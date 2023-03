THW Kiel macht großen Schritt Richtung Viertelfinale

Schon in der 49. Minute wünschte Jicha seinen Spielern nach einer Auszeit „viel Spaß“. Der klare Erfolg dürfte dem 40-jährigen Tschechen in die Karten gespielt haben. Am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) steht das Bundesliga-Topspiel gegen Tabellenführer Füchse Berlin auf dem Programm. Mit einem Heimsieg über die Hauptstädter würden die Norddeutschen, die ein Spiel weniger absolviert haben, nach Minuspunkten gerechnet die Spitzenposition übernehmen.