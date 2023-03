THW Kiel nach 26:26 in Norwegen Gruppenvierter

Das Remis in Norwegen war für die Kieler zu wenig, um noch am HBC Nantes vorbeizuziehen. Die Franzosen kamen zu einem 28:28 bei Pick Szeged in Ungarn. Nur bei einer Niederlage von Nantes hätte es für den THW noch zu Platz drei gereicht. In der Playoff-Runde geht es nun entweder gegen GOG Gudme aus Dänemark oder Dinamo Bukarest aus Rumänien weiter.