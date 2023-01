WM: Schwarzer steht zu Kritik an Schiedsrichterinnen

Kattowitz (dpa) - . Trotz der zum Teil heftigen Reaktionen will Ex-Nationalspieler Christian Schwarzer nichts von seiner Kritik am erstmaligen Einsatz von Schiedsrichterinnen bei der Handball-Weltmeisterschaft zurücknehmen. „Ob das jetzt zeitgemäß ist oder nicht: es ist einfach meine Einstellung“, sagte der Weltmeister von 2007 in der neuesten Folge seines Podcasts „Erhellendes von Blacky Schwarzer“.