Wochen der Wahrheit: Kiel in Königsklasse und Liga gefordert

„Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit für alle Teams“, sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters. Am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) sind die Kieler im Hinspiel des Achtelfinales der Königsklasse bei Dinamo Bukarest gefordert. Am Sonntag steht in der Bundesliga das Topspiel gegen Tabellenführer Füchse Berlin an, ehe es am 29. März im Rückspiel gegen den rumänischen Meister um das Ticket fürs Viertelfinale in der Champions League geht.