Ziel Paris 2024: DHB-Frauen starten in Olympia-Saison

Der 50-Jährige sieht die Partie gegen die Ukraine am Donnerstag (20.15 Uhr/Sport1) in Wetzlar daher als willkommene Gelegenheit, weiter an Schwerpunkten wie dem Tempospiel zu arbeiten. Zumal das am Samstag geplante zweite Gruppenspiel gegen Israel in Tel Aviv wegen der aktuellen politischen Lage abgesagt wurde. „Die Sicherheit aller Beteiligten steht natürlich an oberster Stelle“, begrüßte Gaugisch die Entscheidung der Europäischen Handball-Föderation.