„Zu nett und entspannt“: DHB-Frauen noch nicht in WM-Form

Für die DHB-Auswahl geht die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft Anfang November mit einem Trainingslehrgang und dem Länderspiel gegen Ungarn in München weiter. Bei den Titelkämpfen vom 30. November bis zum 17. Dezember in Dänemark, Norwegen und Schweden strebt das deutsche Team mindestens Rang sieben an, der zur Teilnahme an der Olympia-Qualifikation berechtigt. Smits sieht dem Jahreshöhepunkt mit einem guten Gefühl entgegen: „Wir werden mit Spaß an die Aufgabe gehen und hoffentlich einen Schritt nach vorn machen.“