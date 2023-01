Zwischen Genie und Wahnsinn: Knorr führt WM-Regie

Jetzt ist Knorr nicht nur bei den Mannheimern, sondern auch in der DHB-Auswahl die unbestrittene Nummer eins auf seiner Position, was er in den beiden WM-Tests gegen Island in Bremen und Hannover eindrucksvoll unter Beweis stellte. „Er hat zwei super Spiele gemacht. Er lenkt unser Spiel und trifft über weite Strecken immer die richtige Entscheidung“, lobte Kapitän Johannes Golla. „Genau in dieser Form brauchen wir ihn.“