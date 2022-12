Ein Derby und ein Abschied in der Handball-Oberliga

SÜDHESSEN. Zum Abschluss der Hinrunde noch einmal ein Derby in der Handball-Oberliga: Der TuS Griesheim erwartet am Samstagabend (20 Uhr) die HSG Bieberau/Modau in der Gerhart-Hauptmann-Schule. Obwohl die Gäste mit 15:9 Punkten derzeit den vierten Tabellenplatz belegen, steht das Spiel im Zeichen des Abstiegskampfes. Denn die Falken bekommen am Ende der Saison gleich fünf Zähler wegen Nichterfüllen des Schiedsrichtersolls abgezogen. Und so wie es derzeit aussieht, werden mindestens vier, wenn nicht fünf Teams absteigen.