Erst Test, dann Fest bei Handball-Oberligist Groß-Bieberau

Am Samstag sind die Südhessen nun bei den Sportfreunden Budenheim (16 Uhr, Waldsporthalle) gefordert, die vom Büttelborner Thomas Gölzenleuchter trainiert werden. Der Oberligist hat neben Linkshänder Max Grethen und Torwart Karim Ketelaer viele höherklassig-erfahrene Spieler in seinen Reihen. Am Sonntag (17 Uhr, Großsporthalle "Im Wesner") folgt dann der Vergleich mit Oberligist TV Nieder-Olm. Dann gibt es auch ein Wiedersehen mit Kreisläufer Kevin Knieps, der zuletzt für die TSG spielte. Erstmals sind die Odenwälder komplett. Alle Spieler werden zum Einsatz kommen. Nach dem Spiel hat die Abteilung zu einem Helfer-Fest geladen.