HSG Weiterstadt fährt mit gutem Gefühl nach Nordhessen

Am Ball: Nathalie Krause ist mit der HSG Weiterstadt in Hoof gefordert. (© Thomas Zöller)

Am Ball: Nathalie Krause ist mit der HSG Weiterstadt in Hoof gefordert. (© Thomas Zöller)

Die Oberliga-Handballerinnen treten selbstbewusst in Hoof an. Ligakonkurrent TGB hofft im Kellerduell auf den ersten Sieg. Landesligist TSV Pfungstadt ist in der Pflicht.