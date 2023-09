Anna Dietz will mit HSG Kleenheim-Langgöns oben mitspielen

Wo sehen Sie Ihre Stärken auf dem Handballfeld, woran gäbe es aus Ihrer Sicht noch zu feilen?

Ich denke, mein Umschaltspiel aus der Abwehr in den Angriff, auch verbunden mit Tempogegenstößen, ist gut. Ausbaufähig ist auf jeden Fall noch, die in der Liga doch ganz andere Härte in der Abwehr umzusetzen und diese auch den Gegnern entgegenzubringen.