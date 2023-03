Axel Geerken ist „mit der Entscheidung fein“

Die Themen Finanzen, Mitarbeiter, Organisation, Lizenzierung und Sponsoren sind weiterhin bei mir angesiedelt. Insgesamt ist die Erkenntnis, dass sich Michael Allendorf als Sportdirektor um die sportlichen Belange kümmern soll, nichts Überraschendes. Als wir ihn im Sommer in dieses Amt beriefen, haben wir seine Aufgaben bereits kommuniziert. Wir arbeiten gut zusammen, die mediale Aufregung der letzten Tage haben wir zur Kenntnis genommen.

Fühlen Sie sich entmachtet und von Aufsichtsratschefin Barbara Braun-Lüdicke, die sogar davon sprach, Michael Allendorf sei keine Marionette von Ihnen, zum Sündenbock gemacht?

Ein klares Nein! Was wir verkündet haben, war kein Riesenknall, sondern nur das Ergebnis zahlreicher Gesprächsrunden. Wir wollen Kontinuität auf dem Trainerstuhl, und wir stellen auch Michael Allendorf nicht infrage. Ich habe mich hinterfragt und angeboten, dass wir nochmals klar kommunizieren, dass ich mich aus dem Sportlichen heraushalte. Ansonsten sind meine Aufgaben aber komplexer, als dies die Öffentlichkeit wahrnimmt. Als Entmachtung sehe ich das nicht, ich bin mit der Entscheidung fein. Unsere zweite Mannschaft schickt sich an, in die 3. Liga aufzusteigen. Und unser Grundschulprojekt ist beachtlich. Bei der MT läuft vieles rund, nur bei der ersten Mannschaft fehlen die Ergebnisse.