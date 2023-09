Baby-Boom und Derbyfieber in Dutenhofen und Münchholzhausen

Frauke, nach einem Kurzeinsatz in der vergangenen Saison sind Sie in dieser Runde wieder so richtig eingestiegen, oder?

Ja, so weit das mit zwei Kindern möglich ist (lacht). Der Große ist vier Jahre alt und die Kleine anderthalb. Von daher habe ich den Deal, dass ich nicht bei jedem Spiel zwingend dabei sein muss und auch in der Vorbereitung abgespeckt habe, weil es anders nicht geht.