Björn Seipp: „Ich bin erleichtert und dann auch heilfroh“

Wie froh sind Sie, dass diese Saison vorbei ist? Froh trifft es nicht so ganz. Ich bin sehr, sehr erleichtert. Das ist schon sehr an die Nerven und die Substanz gegangen. Aber ja, ich bin dann doch auch heilfroh, dass das Team rechtzeitig mit den für uns gewohnt starken kämpferischen Leistungen den Klassenerhalt gesichert hat.

Was haben Sie gedacht, als Sie am Sonntag unten auf dem Spielfeld standen und die HSG-Fans die Mannschaft so lautstark gefeiert haben, dass sogar die Gesänge der Magdeburger Anhänger übertönt wurden? Ich dachte, was haben wir für ein tolles Publikum. Wir haben unsere Fans in dieser Runde viel, viel leiden lassen. Dass es trotzdem so lautstark am Sonntag war, so anerkennend und aufmunternd – das hat mich einmal mehr Stolz auf unsere Fans gemacht.

Gab es in dieser Saison einen Punkt oder das eine Spiel, nach dem Sie wussten, dass wird ganz schwierig diesmal? Bereits während unserer Sommervorbereitung, die maßgeblich für eine Saison ist. Schon beim Heide-Cup habe ich schon das erste Mal gedacht: Puh, mal sehen, wie der Start verläuft. Dann haben wir Heimspiele teils weggeworfen, Punkte verloren, die wir eingerechnet hatten. Es war schnell der Punkt erreicht, an dem ich dachte, jetzt wird es schwierig.

Gab es auch Zeiten, in denen Sie persönlich um Ihren Job gebangt haben? Nein, nie. Selbst als ich die drei Monate krankheitsbedingt kaum in der Lage war, mich um die HSG zu kümmern, hatte ich diese Befürchtung nie. Ich hatte im Gegenteil immer das Gefühl, dass alle Entscheidungsträger und Mitarbeiter im Verein mir den Rücken stärken.

Haben Sie in der Mannschaft, bei den einzelnen Spielern, gespürt, dass Zukunftsängste aufgetreten sind? Was ich bei der Mannschaft gespürt habe, ist sehr vielschichtig. Man muss ja sagen, dass sehr viele junge Spieler zu uns gekommen sind mit der Erwartungshaltung, sie können hier den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen, in einer Mannschaft, die im sicheren Mittelfeld spielt. Wer hätte nach der starken Platzierung der letzten Saison gedacht, dass es diesmal um den Klassenerhalt geht. Die Mannschaft hat sehr lange nicht realisiert, in welcher ernsthaften Situation sie sich befand. Unsere Gespräche und Maßnahmen dagegen haben letztlich aber noch rechtzeitig gefruchtet.

Und wann kam diese ernste Lage tatsächlich in den Köpfen an? Bei aller Wertschätzung für die wirklich gute Arbeit der Interimstrainer Jasmin Camdzic und Filip Mirkulovski hat meiner Meinung nach Martin Daxl dann die entscheidenden Impulse gegeben. Als Potenzial- und Persönlichkeitstrainer von Eintracht Frankfurt hat er auch dort einen großen Anteil an den Erfolgen der jüngeren Vergangenheit. Ihn habe ich im Frühjahr kontaktiert und er hat dann kurz vor den Auswärtssiegen in Stuttgart und Göppingen seine Arbeit aufgenommen. Zu einer Zeit, als wir sportlich und mental am Boden lagen, hat er der Mannschaft neues Leben eingehaucht. Ihnen mit praxisnahen Impulsen sehr schnell geholfen, wie sie ihre Leistungen zielorientierter reflektieren und die eigenen Stärken fokussierter nutzen können. Unter anderem das hat den Jungs den Spaß am Handball und somit die notwendige Leichtigkeit zurückgebracht. Da müssen wir ihm und der Frankfurter Eintracht, die mir den Kontakt vermittelt hat, wirklich dankbar sein.

Wenn Sie zurückblicken, wie würden Sie die Arbeit der beiden Trainer Ben Matschke und Hrvoje Horvat bewerten, von denen sich die HSG ja im Saisonverlauf getrennt hat? Wir sind gerade mitten in der Analyse, was wir nächste Saison besser machen müssen. Die Cheftrainer haben dabei sicher immer den größten Einfluss. Mit den sportlich Verantwortlichen beeinflussen die Trainer maßgeblich die Zusammenstellung der Mannschaft und das sportliche Tagesgeschäft. Was ist uns gut gelungen und was müssen wir besser machen? Haben wir genug Charakterköpfe? Haben wir genug Mentalität im Team? Haben wir genug Führungsspieler? Genau hier setzen wir an.

Und neben der Kaderzusammensetzung? Eine Mannschaft muss in der Vorbereitung auch im Hinblick auf Taktik richtig eingestellt und ein generelles Rollenverständnis geschaffen werden. Das wurde vor allem bei den jungen, neuen Spielern versäumt. Ihnen ist nicht ausreichend vermittelt worden, welche Aufgaben sie im Spiel und somit für das Team haben. Das hat dazu geführt, dass es uns in der gesamten Saison nicht gelungen ist, aus diesen talentierten Jungs eine echte Mannschaft zu formen.

Das wäre ein Vorwurf an den Trainer Ben Matschke? Ja, worüber reden wir hier? Auch ich muss mich in meinen Bereichen der Kritik stellen. Vorwurf ist ein großes Wort. Für mich ist das eher eine Feststellung. Deshalb ist Ben Matschke trotzdem ein guter Trainer und ein toller Mensch. Aber inhaltlich wurden einige Fehler gemacht. Und dafür verantwortlich ist nun mal der Cheftrainer.

Und dann wurde im Winter Trainer Hrvoje Horvat verpflichtet, der die Mannschaft zum Klassenerhalt führen sollte ... Ja, wir hatten mit ihm mehrere Gespräche geführt und waren überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung ist. Heute können wir sagen, das war sie nicht. Wir hatten zuvor Jasmin (Camdzic) gefragt, ob er bis zum Saisonende als Trainer weitermachen will. Das wollte er zu diesem Zeitpunkt nicht. Deshalb kamen wir ja nur in diese Situation, uns nach einem neuen Cheftrainer umschauen zu müssen.

Haben Sie noch Kontakt zu Ben Matschke? Gibt es Gespräche über eine Vertragsauflösung? Das versuchen wir seit einiger Zeit im Hintergrund zu lösen. Ich habe Ben nach der damaligen Entscheidung bewusst in Ruhe gelassen. Diese Trennung fiel auch mir ganz schwer, vor allem, weil er ein richtig guter Typ mit einer lieben Familie ist. Leider ist bis heute kein Kontakt mehr zustande gekommen. Ich hoffe aber inständig, dass das irgendwann wieder der Fall ist.

Wie sehr schmerzt der langfristige Vertrag, den Ben Matschke ja noch hat, die HSG in finanzieller Sicht? Wir waren damals fest davon überzeugt, dass Ben der richtige Trainer für die HSG Wetzlar ist. Leider sind dann schon zum Ende der vergangenen Spielzeit die Auffassungen von Club und Trainer, für welchen Handball wir stehen und wie wir ihn spielen wollen, immer weiter auseinandergedriftet. Kurz erklärt: Die Mannschaft war zusammengestellt, um eine stabile 6:0-Abwehr stellen zu können. Auch die Torhüter sind so ausgebildet. Wir haben dann aber nur noch ein offensive 5:1-Deckung gespielt. Wir haben und hatten mit Vladan Lipovina, Hendrik Wagner, Lenny Rubin und Stefan Cavor klassische Schützen im Rückraum. Die müssen in Position gebracht werden. Wir haben in der Offensive dann aber einen Handball gespielt, der darauf nicht zugeschnitten war. Wir haben uns also selbst unserer Stärken beraubt. Das wurde klar angesprochen und bemängelt, immer wieder auf den Tisch gebracht. Aber wenn der Erfolg ausbleibt und trotzdem keine erkennbaren Änderungen herbeigeführt werden, dann bleibt einem am Ende des Tages nichts anderes übrig, als im Sinne des Clubs die Reißleine zu ziehen.

Dann hat sich die HSG mit „Jasko“ Camdzic und Filip Mirkulovski für die interne Lösung auf der Trainerbank entschieden. War das auch eine finanzielle Entscheidung? Nach Matschke war es zunächst nur als Übergangslösung bis zur Verpflichtung eines neuen Coaches gedacht. Und nach Horvat war maßgeblich, warum wir das so gemacht haben, die Meinung aus der Mannschaft. Am frühen Morgen nach dem Göppingen-Spiel haben wir uns gemeinsam abgestimmt. Wirklich alle, inklusive der Spieler, haben sich klar für „Jasko“ und Filip ausgesprochen. Auch der Aufsichtsrat hat das voll unterstützt. Das hat uns gezeigt, es ist der richtige Weg.

Jetzt gibt es ja die bemerkenswerte Doppelrolle, dass Jasmin Camdzic als Trainer die HSG gerettet hat, aber als Sportlicher Leiter mit in der Kritik steht. Bleibt er jetzt Trainer? Ich bin mir sicher, dass sich Jasmin selbst auch nicht als Retter sieht. Er ist ein unfassbar loyaler Mitarbeiter und hat sich in den Dienst des Vereins gestellt, obwohl er eigentlich kein Trainer sein möchte. Damit habe ich dann auch die Frage beantwortet. Das war nie der Plan und deshalb sondieren wir den Markt nach einem neuen Cheftrainer. Die Rolle des Sportlichen Leiters werden wir inhaltlich neu definieren. Auch das ist mit „Jasko“ besprochen. Wir werden unsere individuellen Stärken und Aufgabenfelder neu bündeln und fokussierter nutzen. So, wie es war, wird es nicht weitergehen. „Jasko“ und Filip werden weiter für die HSG tätig sein. Daran gibt es für uns Verantwortliche nicht das Geringste zu deuteln.

Wäre beispielsweise Max Holst, der ja noch als Standby-Profi unter Vertrag steht, ein Kandidat für diese Erweiterung der sportlichen Leitung? Nein.

Wird es neben den feststehenden Abgängen von Adam Nyfjäll und Lars Weissgerber weitere Veränderungen im Kader geben? Alle anderen Spieler haben ja noch Vertrag. Aber wir wollen natürlich nicht ausschließen, dass es noch zu weiteren Veränderungen kommen kann. Primär gilt es jetzt, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen, der uns sportlich wieder nach vorne bringt. Dadurch, dass wir den Klassenerhalt erst so spät sichern konnten, sind natürlich auch die Personalentscheidungen eine noch größere Herausforderung geworden.

Wie viele Kandidaten für den Trainerposten gibt es derzeit? Wir haben einen finalen Kandidaten, mit dem wir wirklich gute Gespräche führen.

Thema Ole Klimpke. Thema Kooperation mit dem TV Hüttenberg. Muss die HSG ihren lokalen Anstrich verstärken? Ich sag das ganz ehrlich: Mir war das im Januar ein Dorn im Auge, dass wir einen Platz im Kader frei haben und Ole Klimpke in Dormagen spielt. Da habe ich gesagt: Den holen wir jetzt zurück. Punkt. Wir brauchen solche Jungs mit der Identifikation für den Club. Natürlich muss das der Plan sein, dass wir Spielern aus der Region den Weg ebnen. Deshalb wird Ole in der kommenden Saison auch fester Bestandteil unseres Bundesliga-Kaders sein. Und ja: Die Kooperation mit dem TV Hüttenberg muss intensiviert und professionalisiert werden. Daran werden wir arbeiten. Für mich ist das ganz klar: Wir müssen in Zukunft auch aus wirtschaftlichen Gründen noch viel genauer hinschauen, was hier in der Region an Potenzial vorhanden ist.

Apropos wirtschaftliche Lage: Hat sich die schwache Saison beim Interesse der Sponsoren negativ bemerkbar gemacht? Natürlich gab es auch kritische Töne, die absolut berechtigt waren. Aber der Zuspruch war deutlich größer. Unsere Fans und Sponsoren haben uns grandios unterstützt. Kaum ein Partner hat sein Engagement in Frage gestellt. Das zeigt die Treue der Menschen unserer Region. Wenn es Absagen oder Reduzierungen gab, dann meist aufgrund der Energiekrise oder von Schwierigkeiten in den Lieferketten, unter anderem wegen des Krieges. Von den Dauerkarteninhabern haben wir leider einige verloren. Und natürlich hat uns die Zuschauerentwicklung insgesamt nicht in die Karten gespielt. Die Saison war von daher wirtschaftlich genauso schwierig wie sportlich. Um es klar zu sagen: Die sportliche Leistung hat uns einige Euro gekostet.

Benötigt die Mannschaft nach dem Weggang von Nyfjäll nur einen neuen Kreisläufer? Wir brauchen eine klare Nummer eins am Kreis. Das sehen wir seit Beginn der Saison. Da müssen wir jemanden kriegen, der uns im Angriff, aber natürlich auch in der Abwehr deutlich verstärkt. Das ist ebenso elementar wie schwierig zum jetzigen Zeitpunkt, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran. Ansonsten müssen wir schauen, was sich noch ergibt. Wichtig, ganz, ganz wichtig aber bei allen Personalentscheidungen ist: Wir brauchen mehr Mentalität auf dem Spielfeld. Mehr Typen wie zum Beispiel Hendrik Wagner einer ist.

Künftig gilt ja ein neuer Fernsehvertrag mit dem Anbieter „Dyn“. Wie werden sich die Anwurfzeiten für die Vereine in der Handball-Bundesliga verändern? Die Informationen sind da leider noch etwas dünn gesät. Was wir wissen, ist, dass der Spieltag breiter gefächert wird. Es wird Spiele von donnerstags bis einschließlich montags geben. Was mich freut ist, dass der Freitag und der Samstag wieder feste Spieltage werden. Wir haben auch in dieser Saison wieder festgestellt, dass der Sonntag der viel bessere Spieltag als der Donnerstag ist. Sonntags haben wir an die 300 Zuschauer mehr. Von daher kommen uns auch die Freitage und Samstage entgegen. Generell wollen wir zur kommenden Saison unser komplettes Heimspielevent überarbeiten und noch attraktiver für unsere Fans gestalten. Aber ich befürchte, es wird noch Jahre dauern und benötigt natürlich auch die entsprechende sportliche Leistung, um wieder auf Zuschauerzahlen zu kommen, wie wir sie vor der Pandemie hatten.