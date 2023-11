Burgsolmser Formel: plus ein Tor gleich nur zwei Punkte

Das prestigeträchtige Duell könnte diesmal sogar zumindest vorentscheidenden Charakter in Sachen Meisterschaft und Aufstieg haben. Was müssen Sie und Ihr Team auf die Platte bringen, um beim Schlusspfiff die Nase vorn zu haben?

Rein sportlich gesehen gibt es da ja eine ganz einfache Regel: Wir müssen nur ein Tor mehr werfen als Bieber (lacht). Wir werden versuchen, ruhig in das Spiel hineinzugehen. Man muss aber auch erst mal sehen, mit welcher Mannschaft beide aufgrund von Verletzungen und Krankheiten überhaupt auflaufen können - wobei die KSG da sicherlich über ein großes Kontingent verfügt, das wir in diesem Maß nicht haben. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Klasse diesmal sehr ausgeglichen ist und du jederzeit überall Punkte liegenlassen kannst. Wir legen in Fernwald so ein Trauerspiel hin, wie es Bieber in Dutenhofen macht. Ich glaube schon, dass wir beide am Ende oben stehen werden, plus dann vielleicht noch das ein oder andere Team, je nachdem auch, wie die zweiten Mannschaften der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen oder des TV Hüttenberg womöglich hier und da noch mal aus den jeweiligen „Ersten“ auffüllen. Die unorthodox spielende HSG Fernwald, die jetzt noch ganz vorne mit dabei ist, wird sich aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht über die gesamte Runde hinweg durchsetzen können. Für Sonntag erwarte ich auf jeden Fall ein interessantes Duell, in dem sich der, der zuerst die Nervosität ablegt, einen großen Vorteil verschaffen kann. Es wird bestimmt ein flottes Spiel, das am Anfang sicher auch umkämpft sein wird. Erst später werden aber vermutlich auch noch die spielerischen Elemente zum Tragen kommen.